Надаль обыграл Гарсия-Лопеса и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 500 в Барселоне. В третьем круге первая ракетка мира обыграл соотечественника Гильермо Гарсия-Лопеса со счётом 6:1, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Лидер мирового рейтинга записал на свой счёт 5 реализованных брейк-пойнтов, при этом он обошёлся без подач навылет и двойных ошибок. Гарсия-Лопес выполнил 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и 1 раз взял чужую подачу.



В четвертьфинале Надаль, который является действующим победителем турнира, встретится со словаком Мартином Клижаном (Q), ранее обыгравшим серба Новака Джоковича (6) и испанца Фелисьяно Лопеса (14).

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