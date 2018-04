Бычкова: сложно запретить букмекерским конторам принимать ставки на теннис

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением о докладе The Independent Review of Integrity in Tennis. Эксперты призвали ITF запретить ставки на турниры серии «Фьючерс». Авторы доклада считают, что на профессиональном теннисе негативного сказывается развитие игорного бизнеса.



«Плохо представляю, как они смогут запретить букмекерским конторам принимать ставки на теннис. Если руководство видит, как это будет работать, пусть пробует. Ведь на половине турниров спонсоры – букмекерские конторы. Попытка не пытка, конечно, но вряд ли что-то может получиться. Надо искать какие-то варианты. Над этим ведь работает целый антикоррупционный комитет, люди же должны что-то делать.



То, что на маленьких турнирах играются такие матчи, имеет место. Все теннисисты, попадая в профессиональный тур, сталкиваются с такой историей. Мне ведь тоже предлагали сыграть договорной матч», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



В 2010 году Бычкова была дисквалифицирована на месяц за сокрытие информации о готовящихся нарушениях. Екатерина отвергла предложение сыграть договорной матч, однако не рассказала об инциденте, за что была наказана.

