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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире категории Premier в Штутгарте. 3-я ракетка соревнований оказалась сильнее представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой. Украинка проиграла первый сет со счётом 2:6, выиграла второй – 6:1, а при счёте 3:2 в третьей партии чешка отказалась от продолжения борьбы.

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. На счету Свитолиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница выполнила 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и упустила 7 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с француженкой Каролин Гарсией (6), ранее обыгравшей 15-летнюю украинку Марту Костюк (Q).

Штутгарт 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 17:20 МСК
Элина
Свитолина
Маркета
Вондроушова
2:6 6:1 3:2 Rt
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