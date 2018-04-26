Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире категории Premier в Штутгарте. 3-я ракетка соревнований оказалась сильнее представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой. Украинка проиграла первый сет со счётом 2:6, выиграла второй – 6:1, а при счёте 3:2 в третьей партии чешка отказалась от продолжения борьбы.



Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. На счету Свитолиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница выполнила 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и упустила 7 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал Свитолина поспорит с француженкой Каролин Гарсией (6), ранее обыгравшей 15-летнюю украинку Марту Костюк (Q).

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