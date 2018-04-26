Контавейт прошла в четвертьфинал турнира в Штутгарте на отказе Кербер

Эстонка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Штутгарте, обыграв немку Анжелику Кербер. Уроженка Бремена отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:6, 0:2.



Теннисистки провели на корте 42 минуты. Контавейт выполнила 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Кербер обошлась без эйсов, ошибок на подаче и реализованных брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал занимающая 31-е место в рейтинге WTA Контавейт поспорит либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (2).

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