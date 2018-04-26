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Хачанов не смог обыграть Гоффена в Барселоне, получив «баранку» в третьем сете

Хачанов не смог обыграть Гоффена в Барселоне, получив «баранку» в третьем сете
Теннис / ATP

Россиянин Карен Хачанов (16) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Барселоне, проиграв четвёртой ракетке соревнований, бельгийцу Давиду Гоффену, со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 0:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа. Гоффен выполнил 7 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта. У Хачанова, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, 5 эйсов, 1 ошибка на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов. Бельгиец упрочил лидерство в личном противостоянии с россиянином – 4-1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

В четвертьфинале Гоффен встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под восьмым номером.

Барселона 2018. 3-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 18:40 МСК
Давид
Гоффен
Карен
Хачанов
2:6 7:6 6:0
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