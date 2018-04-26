Хачанов не смог обыграть Гоффена в Барселоне, получив «баранку» в третьем сете

Россиянин Карен Хачанов (16) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Барселоне, проиграв четвёртой ракетке соревнований, бельгийцу Давиду Гоффену, со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 0:6.



Теннисисты провели на корте 2 часа. Гоффен выполнил 7 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта. У Хачанова, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, 5 эйсов, 1 ошибка на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов. Бельгиец упрочил лидерство в личном противостоянии с россиянином – 4-1.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



В четвертьфинале Гоффен встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под восьмым номером.

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