Кудерметова и Морозова вышли в полуфинал турнира в Штутгарте в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Лидия Морозова вышли в полуфинал грунтового турнира в Штутгарте в парном разряде. Они оказалась сильнее Кики Бертенс и Деми Схурс, представляющих Нидерланды и посеянных под третьим номером, выиграв со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность четвертьфинального матча составила 1 час 4 минуты.



В полуфинале Кудерметова и Морозова встретятся с победительницами матча Алиция Росольска (Польша)/Эбигейл Спирс (США) — Квета Пешке (Чехия)/Николь Меликар (США).