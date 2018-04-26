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Кудерметова и Морозова вышли в полуфинал турнира в Штутгарте в паре

Кудерметова и Морозова вышли в полуфинал турнира в Штутгарте в паре
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Лидия Морозова вышли в полуфинал грунтового турнира в Штутгарте в парном разряде. Они оказалась сильнее Кики Бертенс и Деми Схурс, представляющих Нидерланды и посеянных под третьим номером, выиграв со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность четвертьфинального матча составила 1 час 4 минуты.

В полуфинале Кудерметова и Морозова встретятся с победительницами матча Алиция Росольска (Польша)/Эбигейл Спирс (США) — Квета Пешке (Чехия)/Николь Меликар (США).

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