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Векич обыграла Томлянович и вышла в четвертьфинал в Стамбуле

Векич обыграла Томлянович и вышла в четвертьфинал в Стамбуле
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в четвертьфинал турнира категории International в Стамбуле. Во втором круге уроженка Осиека одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 12 минут. 54-я ракетка мира допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. У Томлянович 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 упущенный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Векич поспорит с румынкой Ириной Бегу, получившей от организаторов седьмой номер посева.

Стамбул 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 19:55 МСК
Донна
Векич
Айла
Томлянович
6:1 6:2
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