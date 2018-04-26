Векич обыграла Томлянович и вышла в четвертьфинал в Стамбуле

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в четвертьфинал турнира категории International в Стамбуле. Во втором круге уроженка Осиека одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 6:1, 6:2.



Матч длился 1 час 12 минут. 54-я ракетка мира допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. У Томлянович 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 упущенный брейк-пойнт.



За выход в полуфинал Векич поспорит с румынкой Ириной Бегу, получившей от организаторов седьмой номер посева.

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