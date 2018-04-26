Остапенко: условия в Штутгарте прекрасно подходят под мой игровой стиль

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (4) прокомментировала победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс (Q) со счётом 6:3, 6:0 во втором круге турнира в Штутгарте.



«Первые матчи всегда получаются непростыми. На мой взгляд, мне удалось показать хороший теннис. Я очень довольна тем, как прошло возвращение на грунтовые корты. Мне очень нравится турнир в Штутгарте. Здешние условия прекрасно подходят под мой игровой стиль, поэтому я надеюсь на успешное выступление.



Начало года получилось непростым. Я попала в первую десятку рейтинга и почти в каждом поединке считалась фаворитом. Теперь всё это стало привычным делом. Я дошла до финала на турнире в Майами и стала более уверенным игроком», — цитирует Остапенко пресс-служба тура.



В четвертьфинале Остапенко встретится с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под пятым номером.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.