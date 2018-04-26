Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте на отказе Мугурусы

Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте на отказе Мугурусы
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории Premier в Штутгарте. Она обыграла вторую ракетку соревнований Гарбинье Мугурусу, испанка отказалась от продолжения борьбы, после того как проиграла первый сет со счётом 5:7.

Теннисистки провели на корте 47 минут. На счету Павлюченковой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Мугуруса выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и упустила 2 брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, которая ранее вышла в 1/4 финала на отказе немки Анжелики Кербер.

Штутгарт 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 20:55 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Гарбинье
Мугуруса
7:5 Rt
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент