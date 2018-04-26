Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте на отказе Мугурусы

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории Premier в Штутгарте. Она обыграла вторую ракетку соревнований Гарбинье Мугурусу, испанка отказалась от продолжения борьбы, после того как проиграла первый сет со счётом 5:7.



Теннисистки провели на корте 47 минут. На счету Павлюченковой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Мугуруса выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и упустила 2 брейк-пойнта.



За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, которая ранее вышла в 1/4 финала на отказе немки Анжелики Кербер.

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