Надаль: мне удалось заметно прибавить по сравнению с предыдущим матчем

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль остался доволен игрой в поединке с соотечественником Гильермо Гарсия-Лопесом. Матч третьего круга на турнире в Барселоне завершился победой уроженца Манакора со счётом 6:1, 6:3.



«В моей игре прослеживается позитивная динамика. Я здорово выступил в Монте-Карло, но столкнулся с определёнными проблемами здесь, в Барселоне. Думаю, сегодня мне удалось сыграть лучше, чем в поединке с Карбальес-Баэной, хотя позитивные ощущения появились сразу после предыдущего поединка», — цитирует лидера мирового рейтинга пресс-служба турнира.



В четвертьфинале Надаль, который является действующим победителем турнира, встретится со словаком Мартином Клижаном (Q), ранее обыгравшим серба Новака Джоковича (6) и испанца Фелисьяно Лопеса (14).

Надаль: матч с Карбальес-Баэной — один из худших за последнее время

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.