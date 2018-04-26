Свитолина: в матче с Вондроушовой пыталась найти свою игру

Украинка Элина Свитолина (3) пожелала скорейшего выздоровления чешке Маркете Вондроушовой (Q) после матча второго круга в Штутгарте. Уроженка Одессы обыграла соперницу, которая отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.



«Всегда сложно играть, когда у тебя есть повреждение. Грунтовое покрытие не способствует улучшению ситуации, когда у тебя такая травма, как у Вондроушовой. Надеюсь, она сможет быстро залечить повреждение и будет готова к следующему турниру. В первой партии Маркета показала великолепный теннис. Она провела несколько матчей в Штутгарте и привыкла к новым условиям. Я просто пыталась найти свою игру», — цитирует украинку официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал Свитолина поспорит с француженкой Каролин Гарсией (6), ранее обыгравшей 15-летнюю украинку Марту Костюк (Q).

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