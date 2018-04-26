Победы Надаля, Димитрова и Тима — в обзоре 3-го круга турнира в Барселоне

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 500 в Барселоне. В третьем круге он обыграл соотечественника Гильермо Гарсия-Лопеса со счётом 6:1, 6:3.

Болгарский теннисист Григор Димитров (2) пробился в четвертьфинал турнира, одолев представителя Туниса Малека Жазири со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8).

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Словакии Йозефа Ковалика (LL) со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

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