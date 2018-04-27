Победы Свитолиной и Вандевей — в обзоре 2-го круга турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире категории Premier в Штутгарте. 3-я ракетка соревнований оказалась сильнее представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой. Украинка проиграла первый сет со счётом 2:6, выиграла второй – 6:1, а при счёте 3:2 в третьей партии чешка отказалась от продолжения борьбы.

Американская теннисистка Коко Вандевей (WC) вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Штутгарте. Во втором круге она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (WC) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.