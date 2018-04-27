Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте. Уроженка Самары обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (2), которая завершила борьбу после первого сета, сославшись на травму.
«Решение Мугурусы о прекращении борьбы стало для меня сюрпризом. Мы здорово смотрелись на старте поединка, и я не знала, что у испанки есть проблемы со здоровьем. Это не лучший способ, с помощью которого можно добиться успеха, но всё-таки это победа. Я очень рада, что оказалась в четвертьфинале турнира. Победа в первом круге придала мне дополнительную уверенность, в игре с Мугурусой я чувствовала себя хорошо», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, которая ранее вышла в 1/4 финала на отказе немки Анжелики Кербер.
Павлюченкова: была удивлена, когда Мугуруса решила прекратить борьбу