Мугуруса: боль в спине дала о себе знать ещё во время Кубка Федерации

Испанка Гарбинье Мугуруса рассказала, по какой причине приняла решение досрочно завершить поединок с россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге турнира в Штутгарте.



«Я очень разочарована. Мне никогда не удавалось показать хорошие результаты на турнире в Штутгарте, а теперь пришлось сняться из-за повреждения. Это плохая новость для всей моей команды. По правде говоря, я испытывала болевые ощущения в спине ещё во время Кубка Федерации» — приводит слова испанки пресс-служба тура.



За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, которая ранее вышла в 1/4 финала на отказе немки Анжелики Кербер.

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