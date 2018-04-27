Победы Павлюченковой и Контавейт — в обзоре 2-го круга турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории Premier в Штутгарте. Она обыграла вторую ракетку соревнований Гарбинье Мугурусу, испанка отказалась от продолжения борьбы, после того как проиграла первый сет со счётом 5:7.

Эстонка Анетт Контавейт обыграла немку Анжелику Кербер. Уроженка Бремена отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:6, 0:2. За выход в полуфинал занимающая 31-е место в рейтинге WTA Контавейт поспорит как раз с Анастасией Павлюченковой.