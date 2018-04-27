С. Уильямс: я невероятно рада за Меган Маркл

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс призналась, что очень рада за свою подругу, актрису и фотомодель Меган Маркл, которая выйдет замуж за принца Гарри.
«Она прекрасная девушка. Конечно, я невероятно рада за неё», — приводит слова Уильямс ET.
25 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма, посвящённого Уильямс-младшей. Фильм получил название «Быть Сереной». Теннисистка родила дочь 1 сентября 2017 года и вернулась к официальным выступлениям в одиночном разряде женского тура в марте, на турнире в Индиан-Уэллсе.
В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма о Серене Уильямс
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