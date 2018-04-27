Гарсия: матч с Костюк мог закончиться и по-другому

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу над 15-летней украинкой Мартой Костюк во втором круге на турнире в Штутгарте со счётом 6:1, 3:6, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи с ещё одной представительницей Украины Элиной Свитолиной.

«В последних геймах я хотела сыграть агрессивнее на приёме и шла в атаку. При счёте 5:4 мне не удалось сделать брейк, так как я слишком много ошибалась. К тому же у меня не получалось читать её подачу. Но я сохраняла концентрацию на подаче, старалась как можно больше попадать первым мячом и часто играть с форхенда.

При счёте 6:5 всё решили несколько очков. Я сыграла агрессивнее, но всё могло закончиться и по-другому.

В целом мне было сложно готовиться к этому матчу, так как по Марте не так много статистики и видео. Она новичок в туре, а это всегда нелегко. Она играла очень активно.

Матч со Свитолиной будет прекрасным. Это будет настоящая битва, как любое противостояние с топ-игроком. Мне нужно будет сыграть лучше, чем сегодня, и отдавать меньше простых очков сопернице. Элина своим соперницам подарков на корте не делает. Я всегда с нетерпением жду подобных матчей. На таких играх учишься больше всего", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.