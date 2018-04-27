С. Уильямс: мы с мужем хотим ещё детей, но сейчас я также хочу играть в теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что всегда рада видеть улыбку дочери Алексис Олимпии, которая появилась на свет в сентябре 2017 года, а также рассказала о желании стать мамой ещё не раз.

«Самая большая награда для меня — это улыбка дочери. Мы с Алексисом хотим ещё двоих детей. Но сейчас я также хочу играть в теннис», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

25 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма, посвящённого Уильямс-младшей. Фильм получил название «Быть Сереной».

В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма о Серене Уильямс