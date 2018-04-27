Свитолина: после матча с Вондроушовой я решила ещё потренироваться

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Штутгарте. Её соперница по матчу второго круга чешка Маркета Вондроушова отказалась от продолжения борьбы из-за травмы при счёте 2:6, 6:1, 3:2. За выход в полуфинал уроженка Одессы поспорит с француженкой Каролин Гарсией.

«Я видела её игру в квалификации и в первом круге. Она выполняла отличные удары и здорово двигалась по корту. Я ожидала непростой поединок. Я старалась войти в игру, это была главная цель для первого матча на грунте. Это всегда нелегко. Я старалась быть готовой к битве и сложным моментам.

Я не чувствовала свою игру на сто процентов, поэтому решила немного потренироваться после матча. Мне нужно было поработать над некоторыми вещами. Всегда есть вещи, над которыми можно поработать, особенно после того, как соперница снимается с матча. Ты хочешь завершить день на хорошей ноте.

Когда переходишь на новое покрытие, то всегда приходится нелегко. Мне нужно всё рассматривать в деталях. Например, нужно менять работу ног и выполнять удары по-другому. Где-то нужно играть плоско, а где-то остро. Так что я думала о многом.

Мы с Каролин встречались пару раз в прошлом году, это были упорные матчи. Я постараюсь сыграть на сто процентов и быть готовой к борьбе и долгим розыгрышам. Этот матч точно будет непростым. Хорошо, что он пройдёт на столь ранней стадии. Я понимаю, что это уже четвертьфинал, но всё равно для такого матча это ранняя стадия. Я рада, что мне предстоит сыграть со столь сильной соперницей", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.