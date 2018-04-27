Роддик: я был лучше Федерера! Спросите любого, кто не видел нас на корте

Бывший американский теннисист Энди Роддик иронично прокомментировал слова певца Канье Уэста, который заявил, что продал больше кроссовок, чем легенда баскетбола Майкл Джордан. Уэст написал в «Твиттере», что он является самым высокооплачиваемым и успешным человеком в сфере производства обуви и зарабатывает больше Джордана.
«Я был лучше Федерера. Серьёзно! Просто спросите любого, кто никогда не видел нас на корте и не слышал о нас ничего», — написал Роддик в ответ на публикацию Уэста.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Роддика.
Федерер и Роддик встречались 24 раза. Американский теннисист побеждал лишь трижды.
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