Контавейт: конечно, я хотела одержать победу не так, но рада выходу в 1/4 финала

Эстонка Анетт Контавейт поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Штутгарте. Её соперница по матчу второго круга немка Анжелика Кербер отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:6, 0:2.

«Анжелика не могла играть на сто процентов, но я рада выходу в четвертьфинал. Конечно, я хотела одержать победу не так, но всё равно довольна тем, что прошла дальше. На этом турнире выступают соперницы равного уровня, и любая теннисистка может победить. Я двигаюсь вперёд матч за матчем и довольна своей нынешней игрой. С нетерпением жду следующего поединка», — приводит слова Контавейт официальный сайт тура.

В четвертьфинале Контавейт сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.