Кербер: матч с Контавейт я постараюсь забыть как можно скорее

Немка Анжелика Кербер прокомментировала своё решение сняться с матча с эстонкой Анетт Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте при счёте 0:6, 0:2.

«Я чувствовала боль в бедре по ходу разминки. Всё началось несколько дней назад, но утром боль стала сильнее. Я сделала всё, чтобы сыграть здесь. Я в Штутгарте, на своём домашнем турнире и думала, что могу сыграть перед своими болельщиками. Но это было чересчур. В первых двух геймах я почувствовала сильную боль и стала скользить по корту не так, как обычно.

Накануне я провела хороший матч на грунте и постараюсь запомнить это ощущение. Матч с Контавейт я постараюсь забыть как можно скорее. Но я сделала всё, что в моих силах, чтобы сыграть здесь. Теперь посмотрим, насколько всё серьёзно и как долго придётся возвращаться на пик формы", — цитирует Кербер официальный сайт тура.