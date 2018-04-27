Нисикори не примет участия в турнире в Эшториле

Японский теннисист Кей Нисикори отказался от участия в турнире в Эшториле (Португалия). Нисикори получил «уайлд-кард» от организаторов, но решил пропустить соревнования, чтобы отдохнуть, сообщает Tennis World USA со ссылкой на менеджера теннисиста Оливера ван Линдонка.

22-я ракетка мира принял участие в турнире в Барселоне на этой неделе, но не доиграл матч с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом. Японец решил отказаться от борьбы из-за болевых ощущений в кисти. В конце января кисть была прооперирована, а сам японец признавался, что после игр испытывает дискомфорт.

Менеджер теннисиста пояснил, что Нисикори отдохнёт перед турнирами серии «Мастерс 1000» в Мадриде и Роме. Японец в 2014 году дошёл до финала турнира в Мадриде, но там потерпел поражение. Также он дважды добирался до полуфинала соревнований.