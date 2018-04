Кафельников: не могу сказать, велось ли в отношении меня расследование

Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал публикацию доклада The Independent Review of Integrity in Tennis, в котором утверждается, что развитие игорного бизнеса негативно сказывается на профессиональном теннисе и создаёт условия для договорных матчей и коррупции.

В докладе утверждалось, что в 2003 году один из профессиональных теннисистов, в отношении которого велось расследование по подозрению в манипуляции результатами, завершил карьеру в обмен на прекращение дела. Журналисты The Telegram составили список игроков, завершивших карьеру в 2003 году. Среди них оказался и Кафельников, решивший прекратить выступления в возрасте 29 лет.

«Я не имею понятия, о ком может идти речь. Что касается меня, то я завершил карьеру по другим причинам. Я не знаю, велось ли в отношении меня расследование в 2003 году. Вам нужно спросить людей, которые вели это расследование. Понимаете, вы говорите о вещах, которые происходили 15 лет назад. Нет смысла говорить о прошлом, я ничего не знаю о докладе и расследовании. Вам нужно получить информацию у тех, кто составлял доклад и вёл расследование», — цитирует Кафельникова The Telegraph.

Эксперты призвали ITF запретить ставки на турниры серии «Фьючерс»