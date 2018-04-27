Тим: если ты не готов на сто процентов, Надаль уничтожит тебя

Австрийский теннисист Доминик Тим после выхода в четвертьфинал турнира в Барселоне вспомнил о матче против Рафаэля Надаля в Монте-Карло. Тим может вновь встретиться с первой ракеткой мира, но в Барселоне если это случится, то только в финале.

«Сложно чему-то научиться в такой игре с Надалем, как в Монте-Карло, потому что я бы не стал называть происходившее матчем. Рафа проехался по мне и всё. Я не был на сто процентов в порядке. А когда ты не в порядке, Надаль уничтожит тебя. Всё так и получилось.

Наш матч превратился в спектакль одного актёра. Я ничего не смог сделать в той игре. Теперь постараюсь сыграть лучше во время нашей следующей встречи», — цитирует Тима Tennis World USA.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Тим встретится с греком Стефаносом Циципасом. Матч состоится 27 апреля.