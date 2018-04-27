Тим: рассчитываю на успех на «Роллан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над словаком Йозефом Коваликом в третьем круге турнира в Барселоне, а также оценил свои шансы на выигрыш турнира «Большого шлема».

«Сегодня я не смог показать лучшую игру. Но в прошлом году было то же самое, когда мой уровень повышался в течение всего турнира. Надеюсь, что так будет и сейчас. Я считаю, что стал сильнее по сравнению с прошлым годом. Моя игра улучшилась во всех аспектах. Может, это и не всегда заметно, но я упорно тренируюсь.

Считаю, что мои лучшие шансы выиграть турнир «Большого шлема» будут в Париже. Но там будет и Рафа Надаль, что делает задачу ещё более сложной. Уимблдон я не считаю своим лучшим турниром, поэтому не рассчитываю выиграть его в обозримом будущем.

На открытом чемпионате США может произойти абсолютно всё. Но я дважды доходил до полуфинала «Ролан Гаррос», что является моим лучшим результатом на турнирах «Большого шлема», — цитирует Тима Tennis World USA.