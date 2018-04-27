Чеккинато победил Штруффа в Будапеште и впервые вышел в полуфинал турнира ATP

Итальянский теннисист Марко Чеккинато (LL) впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP. В четвертьфинале соревнований в Будапеште он в трёх партиях обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (7) со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Марко 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал турнира Чеккинато поспорит с победителем матча Андреас Сеппи (Италия, 8) — Николоз Басилашвили (Грузия).

