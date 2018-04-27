Федерер может сыграть выставочный матч в Африке

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посетивший Замбию для контроля работы собственного благотворительного фонда, не исключил возможности проведения выставочного матча в Африке. Бывшая первая ракетка мира посетовал на недостаточное внимание к вопросам развития тенниса в стране.

«В Замбии необходимо строить больше теннисных кортов. Многие даже не знают об этом виде спорта. Нам предстоит проделать большой путь. Замбия – большая страна с многочисленными труднодоступными районами. Детей нужно привлекать к занятиям теннисом, это спорт, который учит тебя важным жизненным вещам.

Я играл в Марокко в 2002 году в рамках Кубка Дэвиса. Но южнее на континенте я ещё никогда не играл. Может, получится провести матч в этом году, посмотрим, это будет зависеть от моего физического состояния», — цитирует Федерера The Lusaka Times.

Фонд Федерера занимается обучением детей дошкольного возраста в Африке. По словам спортсмена, в проекты за семь лет существования фонда вложено более $ 5 млн.