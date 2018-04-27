Тим в двух сетах проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минуты. Доминик совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 4 брейка.



За выход в финал соревнований в Барселоне Циципас поспорит с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) — Григор Димитров (Болгария, 2).

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