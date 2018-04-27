Дзаламидзе и Калинская не смогли выйти в финал турнира в Стамбуле

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Анна Калинская не смогли пробиться в финал турнира в Стамбуле в парном разряде. В четвертьфинале они проиграли представительницам Китая Лян Чэнь и Чжан Шуай со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

В финальном матче Лян Чэнь и Чжан Шуай поспорят с победительницами противостояния Мария Иригойен (Аргентина) / Эллен Перес (Австралия) — Ксения Кнолль (Швейцария) / Анна Смит (Великобритания, 3).

Турнир в Стамбуле завершится 29 апреля.