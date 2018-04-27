Сеппи обыграл Басилашвили в четвертьфинале турнира в Будапеште

Итальянский теннисист Андреас Сеппи (8) пробился в полуфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут. Андреас 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал соревнований Сеппи поспорит со своим соотечественником Марко Чеккинато (LL). Турнир завершится 29 апреля.