Первая ракетка мира Халеп проиграла Вандевей в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях проиграв представительнице США Коко Вандевей (WC) со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Коко 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал Вандевей поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 3) — Каролин Гарсия (Франция, 6).