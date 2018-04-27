Тони Надаль: если Рафа захочет, я соглашусь вновь тренировать его

Дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля Тони сообщил, что он всегда будет рад помочь испанскому теннисисту.

«Конечно, я скучаю по тем временам, когда работал с Рафой. Но у меня был замечательный период работы с ним. Теперь я нахожусь дома, чувствую себя хорошо. Мне всегда нравилось тренировать его, ведь я получал удовольствие от работы. У нас были отличные отношения. Соглашусь ли я снова тренировать Рафу? Конечно, если он этого захочет, то я соглашусь.

Ранее я решил прекратить нашу работу, т. к. понимал, что уже не могу помочь ему, что моя работа в академии будет более продуктивной», — цитирует Тони Надаля AS.