Майер завершит карьеру после открытого чемпионата США по теннису

Бывшая 18-я ракетка мира, немецкий теннисист Флориан Майер объявил о завершении карьеры. Спортсмен собирается прекратить выступления после открытого чемпионата США по теннису.

«Я всегда старался действовать разнообразно в плане ударов, движения. Но сейчас становится всё сложнее, игра получается более быстрой. Появляется много молодых игроков, которые отлично мотивированы, они находятся в прекрасном физическом состоянии, играют в атлетичной манере. Оставаться в топ-100 рейтинга ATP становится всё сложнее», — цитирует Майера пресс-служба Баварской ассоциации тенниса.

За свою карьеру Майер выиграл всего два турнира. В 2016 году он стал победителем турнира в Галле (Германия).