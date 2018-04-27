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Беккер стал спортивным и культурным атташе Центральноафриканской Республики

Беккер стал спортивным и культурным атташе Центральноафриканской Республики
Теннис / ATP

Экс-первая ракетка мира и трёхкратный чемпион Уимблдона немец Борис Беккер назначен спортивным и культурным атташе Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Евросоюзе.

«То, что для выполнения этих важных задач выбрали меня, — большая честь», — приводит слова Беккера Eurosport.

ЦАР — одна из беднейших стран мира с очень слабо развитой инфраструктурой. Беккер сказал, что его цель в том, чтобы «сделать свой вклад в превращение страны в безопасную и привлекательную для жизни путём развития международных отношений».

Источник: Eurosport Сообщить об ошибке
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