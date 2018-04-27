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Надаль: рекорд по сетам сам по себе не важен

Надаль: рекорд по сетам сам по себе не важен
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победную серию на песчаных кортах, длящуюся с прошлогоднего «Ролан Гаррос». За это время Надаль выиграл 39 сетов подряд на грунтовых кортах (40, если считать сет в Париже, в котором его соперник, Пабло Карреньо-Буста, снялся при счёте 0:2).

«Этот рекорд сам по себе не важен. Конечно, выигрыш сетов приводит к выигрышу матчей, но не более того. Не думаю, что смогу выиграть все сеты на всех турнирах до старта „Ролан Гаррос“, — цитирует Надаля Tennis Mash.

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