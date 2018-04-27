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Обыгравшая Шарапову Гарсия победила Свитолину в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Обыгравшая Шарапову Гарсия победила Свитолину в 1/4 финала турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Француженка Каролин Гарсия (6), в первом круге турнира категории Premier в Штутгарте обыгравшая россиянку Марию Шарапову, выбила из турнира украинку Элину Свитолину (3) и пробилась в полуфинал. Поединок завершился волевой победой Гарсии — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. Гарсия 10 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Свитолиной 9 эйсов, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В полуфинале Гарсия встретится с американкой Коко Вандевей (WC), которая чуть раньше победила первую ракетку мира румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 6:1.

Штутгарт 2018. 1/4 финала
27 апреля 2018 года, пятница. 16:15 МСК
Элина
Свитолина
Каролин
Гарсия
7:6 4:6 2:6
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