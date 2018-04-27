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Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Контавейт в Штутгарте

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Контавейт в Штутгарте
Теннис / WTA

В 19:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира категории Premier в Штутгарте (Германия), где россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с эстонкой Анетт Контавейт. По личным встречам у теннисисток счёт равный — 1-1. Оба матча состоялись на харде, и последний из них выиграла Анастасия.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

В полуфинале победительница этой встречи сыграет либо с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» латвийкой Еленой Остапенко (4), либо с чешкой Каролиной Плишковой (5).

Штутгарт 2018. 1/4 финала
27 апреля 2018 года, пятница. 19:30 МСК
Анетт
Контавейт
Анастасия
Павлюченкова
4:2
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