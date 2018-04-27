Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Контавейт в Штутгарте

В 19:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира категории Premier в Штутгарте (Германия), где россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с эстонкой Анетт Контавейт. По личным встречам у теннисисток счёт равный — 1-1. Оба матча состоялись на харде, и последний из них выиграла Анастасия.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



В полуфинале победительница этой встречи сыграет либо с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» латвийкой Еленой Остапенко (4), либо с чешкой Каролиной Плишковой (5).

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.