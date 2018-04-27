Возняцки снялась с турнира в Стамбуле по ходу матча, Пармантье вышла в полуфинал

Француженка Полин Пармантье вышла в полуфинал турнира категории International в Стамбуле (Турция) благодаря отказу второй ракетки мира датчанки Каролины Возняцки (1) от продолжения борьбы перед стартом решающей партии при счёте 4:6, 6:3. Причиной снятия Возняцки стали проблемы с мышцами пресса. Посмотреть видео последних моментов матча можно в «твиттере» WTA.



Теннисистки успели провести на корте 1 час 32 минуты. Пармантье дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Возняцки 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Эйсов у неё не было.



Следующей соперницей Пармантье станет либо румынка Ирина Бегу (7), либо хорватка Донна Векич.