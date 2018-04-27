Норман возобновил сотрудничество с Вавринкой и прилетел к нему в Швейцарию

Шведский тренер Магнус Норман возобновил сотрудничество со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой, с которым они расстались в октябре прошлого года. Норман прилетел в Швейцарию, чтобы провести там с Вавринкой десятидневный сбор в преддверии «Мастерс 1000» в Мадриде, сообщает Le Matin.



Напомним, Норман и Вавринка работали вместе четыре года, а прошлой осенью Магнус объявил о завершении сотрудничества и о том, что хочет посвящать больше времени семье. Стэн тогда так прокомментировал это решение тренера: «Уход Нормана стал большим разочарованием. Шоком. В тяжелейшие моменты карьеры ты должен рассчитывать на самых близких. Это неприятный сюрприз».

Норман решил прекратить сотрудничество с Вавринкой