Бедене победил Сонего в четвертьфинальном матче турнира в Будапеште

Словенец Аляж Бедене (5) вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Будапеште (Венгрия), обыграв итальянца Лоренцо Сонего в трёх партиях — 6:3, 2:6, 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Бедене 1 раз подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 17. На счету Сонего 2 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. При этом в решающей партии брейк-пойнтов у него не было.



За выход в финал Бедене поспорит или с австралийцем Джоном Миллманом, или с немцем Янником Маденом (LL).