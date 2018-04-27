Гарсия: на последних турнирах моя голова лишь наполовину была на корте

Француженка Каролин Гарсия, одержавшая волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира категории Premier в Штутгарте, рассказала о причинах неудачных выступлений в первые месяцы этого сезона.



«На последних турнирах я не чувствовала игру, свои удары. Голова была на корте только наполовину. Разница в уровне игры теннисисток в туре очень мала, так что, не будучи готовой на 100 %, точно потерпишь поражение. На этой неделе я старалась изменить именно психологический настрой.



Мне всегда нравится играть со Свитолиной. У нас получаются длинные перестрелки, никто не хочет сдаваться, мы обе бьёмся, отыгрываемся. Это важная победа», — приводит слова Гарсии WTA Insider.

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