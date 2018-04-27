Вандевей: победа над первой ракеткой мира — определённый знак качества

Американка Коко Вандевей, победившая первую ракетку мира, румынку Симону Халеп, в четвертьфинале турнира в Штутгарте, поделилась эмоциями после успеха.



«Победа над первой ракеткой мира всегда приносит особые ощущение. Это определённый знак качества. Очень довольна результатом. Я делала всё зависящее, чтобы контролировать ход игры, и это облегчило путь к победе.



На этом турнире отличный состав, это великолепно. Я 16-я ракетка мира, но даже не попала в число сеяных. Здесь встречаюсь с лучшими игроками мира. Слоан, Лаура, Симона — сетка совсем не из лёгких», — приводит слова Вандевей WTA Insider.

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