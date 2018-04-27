Векич сделала 14 двойных ошибок и с матчбола проиграла Бегу в Стамбуле

Румынка Ирина Бегу (7) одержала волевую победу над хорваткой Донной Векич и стала последней полуфиналисткой турнира категории International в Стамбуле (Турция) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:1. Во второй партии Векич два раза подряд делала брейк и выходила подавать на матч. У неё был один матчбол.



Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Бегу ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. Векич выполнила 3 эйса, сделала 14 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.



В полуфинале Бегу сыграет с француженкой Полин Пармантье.

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