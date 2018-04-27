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Гоффен победил Баутиста-Агута и сыграет с Надалем в Барселоне

Гоффен победил Баутиста-Агута и сыграет с Надалем в Барселоне
Теннис / ATP

Бельгиец Давид Гоффен (4) пробился в полуфинал турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания), победив местного теннисиста, Роберто Баутиста-Агута (8), в трёх партиях — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.

Поединок продолжался два с половиной часа. Гоффен сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Баутиста-Агута 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Подач навылет у Роберто не было.

Следующим оппонентом Давида станет первая ракетка мира — испанец Рафаэль Надаль.

Барселона 2018. 1/4 финала
27 апреля 2018 года, пятница. 19:30 МСК
Давид
Гоффен
Роберто
Баутиста-Агут
6:7 6:2 6:2
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