Гоффен победил Баутиста-Агута и сыграет с Надалем в Барселоне

Бельгиец Давид Гоффен (4) пробился в полуфинал турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания), победив местного теннисиста, Роберто Баутиста-Агута (8), в трёх партиях — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.



Поединок продолжался два с половиной часа. Гоффен сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Баутиста-Агута 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Подач навылет у Роберто не было.



Следующим оппонентом Давида станет первая ракетка мира — испанец Рафаэль Надаль.

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