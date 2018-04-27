Павлюченкова: молодое поколение российских теннисисток очень классное

Россиянка Анастасия Павлюченкова ответила на вопрос про свои отношения с молодыми соотечественницами, выступающими в туре.



«Я общаюсь с молодыми российскими теннисистками, мы нередко разговариваем — например, с Натальей Вихлянцевой, Дарьей Касаткиной. Могу сказать, что это юное поколение очень клёвое, правда. Они очень милые девушки и при этом приземлённые, скромные. Думаю, это, помимо упорной работы на тренировках, помогает им хорошо играть. Они показывают хороший теннис, и они классные. Не пытаются строить из себя кого-то важного. Меня это подкупает, мне нравится такое поведение. В новом поколении почти все девушки примерно такие, но русские — особенно. А мы уже из другого поколения, старше.



Когда-то я была самой молодой, но и сейчас ещё достаточно молода. Не могу сказать, что чувствую себя на 20 лет, но 26 — тоже неплохо. Мне кажется, нынешнее молодое поколение немного больше сосредоточено на теннисе. Может быть, их жизнь сейчас проще, чем была у нас. В любом случае я рада за них, и находиться с ними рядом приятно. Наталья, например, пишет мне сообщения после каждого матча, поздравляет меня. Это здорово», — приводит слова Павлюченковой WTA Insider.

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