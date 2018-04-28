Видеообзор матча Халеп — Вандевей на турнире в Барселоне

Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла пробиться в полуфинал турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях проиграв представительнице США Коко Вандевей со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Коко 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в финал Вандевей поспорит с француженкой Каролин Гарсией.



Посмотреть видеообзор матча Вандевей — Халеп можно на «Чемпионате».