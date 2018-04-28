Каролина Плишкова победила Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (5)​ вышла в полуфинал турнира WTA в Штутгарте. В трёх сетах она переиграла Елену Остапенко (4) из Латвии — 5:7, 7:5, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 20 минут. За это время Плишкова реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, сделала 14 эйсов и допустила 3 двойные ошибки. Остапенко реализовала 4 брейк-пойнта из 10, 7 раз подала навылет и допустила 8 двойных ошибок.

Следующей соперницей Каролины Плишковой станет эстонка Анетт Контавейт, победившая в четвертьфинале россиянку Анастасию Павлюченкову.