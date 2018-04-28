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Каролина Плишкова победила Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Каролина Плишкова победила Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (5)​ вышла в полуфинал турнира WTA в Штутгарте. В трёх сетах она переиграла Елену Остапенко (4) из Латвии — 5:7, 7:5, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 20 минут. За это время Плишкова реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, сделала 14 эйсов и допустила 3 двойные ошибки. Остапенко реализовала 4 брейк-пойнта из 10, 7 раз подала навылет и допустила 8 двойных ошибок.

Следующей соперницей Каролины Плишковой станет эстонка Анетт Контавейт, победившая в четвертьфинале россиянку Анастасию Павлюченкову.

Штутгарт 2018. 1/4 финала
27 апреля 2018 года, пятница. 21:30 МСК
Каролина
Плишкова
Елена
Остапенко
5:7 7:5 6:4
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