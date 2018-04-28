Врач Надаля: Рафаэль может провести в элите мирового тенниса ещё много лет

Анхель Руис Которро, доктор, много лет работающий с испанцем Рафаэлем Надалем, считает, что новое поколение игроков не сможет выступать на высоком уровне так же долго, как он или Роджер Федерер.



«Не думаю, что новые поколения игроков будут выигрывать турниры „Большого шлема“ после 30 лет. Я проводил медицинские осмотры многих из них и считаю, что нынешнее поколение теннисистов „за 30“ — последнее, которое выступает на таком уровне в таком возрасте.



Пока у Надаля остаются амбиции для игры на высочайшем уровне, желание соревноваться и побеждать — он будет в топе. Это ключевой фактор. Есть, конечно, и физический аспект. Много моментов должно сложиться воедино, но если физически он будет в порядке, без серьёзных травм, то проведёт в элите мирового тенниса ещё много лет», — сказал Которро в интервью официальному журналу турнира в Барселоне.